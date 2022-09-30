Россиянам рассказали о курсах валют на следующей неделе | 360°

Деньги 30 сентября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали о курсах валют на следующей неделе

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Существует высокая вероятность того, что рубль будет несколько слабеть до конца следующей недели. Об этом RT рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Он будет находится примерно на отметке в 57-60 рублей за доллар.

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«Возможны разные курсовые реакции на новую волну санкций, которая, очевидно, последует на следующей неделе. Что касается евро, то здесь в основном определяется отношением валютной пары доллар и евро. Поскольку сейчас экономическая ситуация в Европе достаточно тревожная, энергокризис перерастает в экономический, поэтому евро слабеет к доллару. Курсовой интервал колебаний евро 54-58 рублей», — добавил Масленников.

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Курс будет отталкиваться от того, как рынок «отреагирует на новую волну санкций».

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