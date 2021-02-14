Россиянам рассказали, куда вложить деньги с гарантированным доходом

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о способе инвестиций, который гарантирует россиянам сохранность сбережений и доход. Речь идет об облигациях федерального займа для населения (ОФЗ-н).

Об этом министр рассказал в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения. <…> Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что сейчас возник повышенный интерес к инвестированию сбережений. Однако он добавил, что рынок акций — это не только взлеты, но и падения ценных бумаг. Когда инвестор решает перейти с депозита на вложение в фондовый рынок, он должен понимать, что не имеет никакой страховки, — может как выиграть, так и проиграть.

Силуанов подчеркнул, что вопрос защиты неопытных инвесторов уже обсуждали на высоком уровне и президент Владимир Путин дал правительству установку не допускать обмана неопытных вкладчиков.

«Мы знаем это не понаслышке, когда люди имеют депозит в банке, приходят за продлением этого депозита, а зачастую банки говорят: давайте мы вам предложим новые продукты, более высокодоходные. И люди даже не ориентируются, не знают, что это за высокодоходный продукт», — отметил министр.