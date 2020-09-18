Россиянам рассказали, куда вкладывать евро

Торги акциями европейских компаний в евро заинтересовали российских инвесторов. Пока что ключевая ставка Европейского центрального банка держится на нулевом уровне, что делает фактический доход по депозитам в евро отрицательным при любой инфляции.

За три недели с начала торгов их средний объем за день составил 0,8 миллиона евро. И это с учетом доступности ценных бумаг всего пяти эмитентов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителей Санкт-Петербургской биржи. Осенью перечень должен пополниться еще 50 компаниями из стран Евросоюза.

Из-за нулевой ставки ЕЦБ любой уровень инфляции в еврозоне означает отрицательную доходность по депозитам в евро по всему миру. В России многие банки либо не открывают вклады в евро, либо вводят псевдоотрицательные ставки — как комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте.

Аналитики отмечают, что в РФ финансовых инструментов в евро намного меньше, чем в долларах или рублях. Большинству частных инвесторов они и вовсе недоступны — в том числе из-за своей дороговизны.

Открытие торгов акциями европейских компаний, номинированных в евро, на Санкт-Петербургской бирже стало своеобразным ответом на эту проблему. За упомянутый период такими сделками заинтересовались 6,5 тысячи инвесторов.

Европейский фондовый рынок в первую очередь привлекателен потому, что последние пять лет мир жил в эпоху сильного доллара. Из-за коронавируса ситуация изменилась — и доллар стал снижаться относительно партнерских валют.

Инвестиции в европейские активы, по мнению экспертов, для россиян в целом могут оказаться выгоднее рублевых инструментов.