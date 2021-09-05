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    05 сентября 2021, 02:05

    Россиянам рассказали, куда точно нельзя вкладывать деньги

    Дарья Бунякова

    Финансовая неграмотность является самым главным врагом инвестора, а худшим вариантом вложения — финансовые пирамиды. Об этом предупредил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

    Россиянам рассказали, куда точно нельзя вкладывать деньги

    По словам эксперта. финансовая пирамида представляет собой вложение средств в заранее убыточный, криминальный и мошеннический проект. Если пирамида рухнет, то это обернется болезненным опытом для инвестора.

    «Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье», — пояснил финансист агентству «Прайм».

    Он добавил, что не стоит вкладывать все средства в один проект или в несколько, но с одинаковыми рисками. Тузов подчеркнул, что далеко не все проекты, если они не являются финансовыми пирамидами, надежные.

    Финансист отметил, что выдача прямых займов — тоже крайне рискованное дело. В этом случае никто не гарантирует возвращение денег. Если человек уходит в нерегулируемые УБ сферы, то остается один на один с возможными проблемами.