Россиянам рассказали, куда точно нельзя вкладывать деньги

Финансовая неграмотность является самым главным врагом инвестора, а худшим вариантом вложения — финансовые пирамиды. Об этом предупредил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По словам эксперта. финансовая пирамида представляет собой вложение средств в заранее убыточный, криминальный и мошеннический проект. Если пирамида рухнет, то это обернется болезненным опытом для инвестора.

«Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье», — пояснил финансист агентству «Прайм».

Он добавил, что не стоит вкладывать все средства в один проект или в несколько, но с одинаковыми рисками. Тузов подчеркнул, что далеко не все проекты, если они не являются финансовыми пирамидами, надежные.

Финансист отметил, что выдача прямых займов — тоже крайне рискованное дело. В этом случае никто не гарантирует возвращение денег. Если человек уходит в нерегулируемые УБ сферы, то остается один на один с возможными проблемами.