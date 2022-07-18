Россиянам рассказали, куда можно вложить деньги этим летом

Многие начинают задумываться об инвестициях именно во времена экономических кризисов. Life узнал у эксперта по фондовому рынку Валерия Емельянова, куда россияне могут выгодно вложить сбережения в ближайшие месяцы.

По словам эксперта, можно купить акции российских компаний-экспортеров — они торгуются в рублях, но следуют за курсом внешних валют, поскольку выручка у них фиксируется в долларах, евро или юанях. В среднем потенциал роста может составить как минимум 20% ежегодно или до 100% на горизонте в несколько лет, однако нужно учитывать, что ждать подъема рынка придется как минимум два-три года.

Из валюты как средство сбережения все более популярным становится китайский юань, отметил Емельянов. Вклады по нему дают до 2,5% годовых при инфляции около 2%. В будущем юань имеет хорошие шансы вырасти по отношению к рублю.

Для тех, кто хочет держать и тратить накопления в рублях, есть российские облигации. В отличие от вкладов, они защищены прямыми гарантиями государства на любую сумму.

«Доходность в ОФЗ сейчас около 8% годовых, у надежных корпоративных бумаг — 9–10%. Можно улучшить результат, если вкладываться через ИИС и получать вычеты по нему. За три года суммарно получится порядка 12–13% годовых в рублях», — рассказал Емельянов.