Деньги 01 декабря 2023, 04:49 Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре Экономист Иванова-Швец: пенсия за январь может прийти в конце декабря Freepik

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В декабре некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря», — пояснила экономист.

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С 1 января 2024 года страховые пенсии по инвалидности и потери кормильца проиндексируют на 7,5%. С учетом новогодних праздников повышенную пенсию россияне получат в декабре 2023 года.

Россияне могут увеличить размер своей будущей пенсии, если накопят определенное количество пенсионных баллов и пенсионный стаж. Для этого необходимо работать официально и получать белую зарплату.