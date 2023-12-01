01 декабря 2023, 04:49
Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре
Экономист Иванова-Швец: пенсия за январь может прийти в конце декабря
В декабре некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря», — пояснила экономист.
Реклама
С 1 января 2024 года страховые пенсии по инвалидности и потери кормильца проиндексируют на 7,5%. С учетом новогодних праздников повышенную пенсию россияне получат в декабре 2023 года.
Россияне могут увеличить размер своей будущей пенсии, если накопят определенное количество пенсионных баллов и пенсионный стаж. Для этого необходимо работать официально и получать белую зарплату.
Пенсия
Пенсионеры
Реклама
Реклама