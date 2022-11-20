Деньги 20 ноября 2022, 03:12 Россиянам рассказали, кто имеет право получить 16 тысяч рублей от государства Преподаватель Стюрина: почетные доноры России в 2022 году получат по 16 тысяч рублей Pixabay

Читать 360tv в

Обладатели звания «Почетный донор России» в 2022 году получат от государства 16 тысячи рублей. По словам преподавателя факультета бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дарьи Стюриной, донорам положены льготы. Ее слова привел «Прайм».

Доноры в России могут получить дополнительный выходной с сохранением зарплаты, а также бесплатное питание в день сдачи крови. Для этой категории граждан предусмотрены льготные путевки в санаторий, внеочередное оказание медицинской помощи.

Реклама

Почетные доноры регионального уровня также получают льготы, что регламентируется Трудовым кодексом России. В Москве им предоставили бесплатный проезд в транспорте, а также право на покупку лекарств со скидкой.

Реклама

Стюрина добавила, что в Петербурге почетным донорам России присваивают звание «Ветеран труда». Условием для его получения является наличие трудового стажа не менее 20 лет.

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, кому в России могут увеличить пенсию. В плановом порядке это происходит с 1 января.