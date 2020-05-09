Россиянам рассказали, кто будет больше зарабатывать после коронавируса

В условиях пандемии многие люди, особенно в сфере услуг, остались без работы. Но есть и те отрасли, которым коронавирус только сыграл на руку. Об этом рассказала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Фармацевтика, розница, онлайн-услуги, в том числе, по развлечению и обучению. Мы можем наблюдать рост доходов у тех, кто работает в этой сфере», — передает слова эксперта агентство «Прайм».

По ее словам, рынок труда уже меняется, а после пандемии многие отрасли могут вообще остаться не у дел. Другие же, наоборот, будут приносить больший доход, чем раньше. Таким образом, вырастут и зарплаты сотрудников в таких компаниях.

Люди уже сейчас постепенно привыкают к онлайн-обучению и другим услугам, а в дальнейшем, после отмены ограничительных мер, они не захотят отказываться от такого сервиса, уверена эксперт.

Также зарплаты ожидаемо повысятся и у медработников — помимо дополнительных выплат в государственных учреждениях здравоохранения, платные клиники тоже заработают. После пандемии спрос на услуги в медицине будет выше.