Россиянам рассказали, кому повысят пенсию до 30 тысяч рублей в 2021 году

«С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года», — говорится на сайте ПФР.

На сайте Фонда опубликована таблица, на которой видно, что пенсионеры с пенсией в 25 тысяч рублей в 2019 году, в этом году будут получать 30 326 рублей благодаря индексации. А граждане с пенсией в 26 тысяч рублей, будут получать ежемесячную выплату в 31 539 рублей.

В ведомстве отметили, что у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой выплаты в прошлом году.

С начала 2021 года Пенсионный фонд РФ начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии. Это поможет гражданам верно оценивать свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности. Уведомления будут автоматически приходить через портал госуслуг раз в три года.