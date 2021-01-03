Россиянам рассказали, кому полагается выплата в размере 10 тысяч в 2021 году

«Выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ из числа лиц, которые входят в соответствующий список согласно федеральному законодательству», — рассказали в Пенсионном фонде.

Кроме того, помимо граждан России, такую выплату получат ветераны, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии. В ведомстве отметили, что не только участники боевых действий получат деньги, но и журналисты, работающие на передовой, участники операций по ликвидации националистического подполья в 1944–1951 годах и другие лица.

Выплата будет зачислена автоматически в апреле 2021 года.

Жители Подмосковья с ограниченными физическими возможностями получат денежные выплаты вместо сертификатов на покупку технических средств реабилитации. Нововведения начали действовать с 1 января. Всего на данную меру социальной поддержки выделено более 14 миллионов рублей.