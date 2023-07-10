Деньги 10 июля 2023, 04:27 Россиянам рассказали, кому и на сколько повысят пенсии с 1 августа Юрист Туслякова: работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии РИА «Новости»

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Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии. Об этом рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова. Прибавка будет сделана, исходя из суммы взносов за 2022 год, написал Life.ru.

Однако размер прибавки имеет определенное ограничение. Максимум она может составить только три пенсионных балла. Значение имеет величина зарплаты, продолжительность стажа. И при повышении будут учитываться баллы, которые берутся за предыдущий год.

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Точную цифру можно узнать на портале «Госуслуги». Также коэффициент можно вычислить самостоятельно по формуле, по которой производится расчет.

Как только пенсионер перестанет трудиться, ему сразу же сделают перерасчет. Пенсия будет проиндексирована, а дальнейшая прибавка станет начисляться с 1 января.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которые числятся в силовых структурах после прохождения военной службы по контракту, в том числе в зоне спецоперации, смогут рассчитывать на пенсию в большем размере. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.