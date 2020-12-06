Россиянам рассказали, кого чаще всего обкрадывают мошенники

Чаще всего на удочку мошенников попадаются молодые мужчины. К таким выводами пришла председатель правления КБ «Финтех» Татьяна Федорцова.

Как выяснилось, в 57% случаев злоумышленники крадут деньги с банковских карт мужчин. С женщинами все иначе, они осторожнее, поэтому реже покупаются на уловки мошенников. Однако цифра все равно немаленькая — 47% случаев, пишет «Прайм».

«Легкомысленность молодежи и привычка к открытости — это также ключ для мошенников, которые используют другие способы влияния на данную категорию. Обещают быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, <…>», — рассказал Федорцова.

По ее словам, в основном мошенников привлекает категория людей от 28 до 37 лет, одинокие люди или живущие в гражданском браке. Оказывается, семейных людей обмануть сложнее, так как они совместно обсуждают все действия с финансами. Тем не менее пожилых людей злоумышленники обманывают в шесть раз чаще. Все из-за чрезмерной доверчивости. Также пенсионеры легче вступают в контакт с незнакомцами.