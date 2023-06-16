Деньги 16 июня 2023, 11:40 Россиянам рассказали, когда ждать роста курса рубля Экономист Вязовский: вряд ли мы преодолеем планку 86 рублей за доллар

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Экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, когда ждать повышения курса рубля.

По словам специалиста, вряд ли планка 86 рублей за доллар будет преодолена.

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«Что касается дальнейшей динамики, то уровень 86 рублей за доллар — это сильный уровень сопротивления, выражаясь языком технического анализа. Наверное, от этого уровня будет „отскок“», — добавил Вязовский.

Главная проблема для бюджета состоит в падении цен на нефть. Причем на российскую нефть влияют санкции и дисконт, добавил экономист.