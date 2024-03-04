Деньги 04 марта 2024, 02:58 Россиянам рассказали, когда стоит срочно закрыть счет в банке Доцент Валишвили: перед лишением лицензии банк начинает навязывать рекламу РИА «Новости»

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Банки, имеющие проблемы с ликвидностью или задействованные в схемах по отмыванию преступных доходов, можно выявить. Все тревожные признаки перечислила в беседе «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Специалист посоветовала при выборе банка ознакомиться со списком системно значимых кредитных организаций Банка России, к которым нет вопросов. Следующий момент — новостная лента. Третий тревожный сигнал — это когда мегарегулятор выносит предупреждение коммерческому банку.

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«Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации», — заявил экономист.

И, наконец, четвертый тревожный звоночек — появление агрессивной рекламы банковских продуктов, причем на условиях, которые выгоднее рыночных. Последнее может говорить о проблемах с ликвидностью.

Валишвили также напомнила, что в случае лишения банка лицензии вкладчики могут получить денежную компенсацию. Юридическим лицам для получения своих средств придется встать в очередь кредитов и ждать реализации активов организации.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался оформить кредит на два миллионы рублей по чужим документам в одном из банков Москвы.