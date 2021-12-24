Россиянам рассказали, когда с полученного подарка надо платить налог

Скоро Новый год, а значит тема подарков сианет очень актуальной. Чтобы не испортить праздничное настроение, важно помнить, что за некоторые презенты необходимо уплатить налог. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Указ» Татьяна Пахтова.

Она уточнила, что налог нужно будет заплатить при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. Однако это правило работает не во всех случаях: НДФЛ не взимают, если подарок получен от близкого родственника.

В остальных случаях налог надо будет заплатить физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Они должны сделать это по месту жительства не позднее 15 июля следующего за истекшим налоговым периодом года. При этом налогоплательщик должен предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля. Речь идет также о дате того года, который следует за за истекшим налоговым периодом.