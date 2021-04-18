Россиянам рассказали, когда окрепнет рубль

Второе дыхание откроется у рубля после того, как российская национальная валюта адаптируется к угрозам санкций — как к реальным, так и к возможным. Такой прогноз в разговоре с агентством «Прайм» дал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По словам собеседника, рубль подвержен трендам глобального валютного рынка и влиянию геополитической повестки. Сейчас, отметил Зельцер, на курс рубля самое большое влияние оказывают западные санкции.

«Поскольку текущая ситуация характеризуется крайней неопределенностью, а масштаб санкций не очерчен (можно лишь строить предположения), то и прогнозирование на краткосрочному перспективу затруднено. При спокойном внешнем фоне, вероятно, сильный рубль можно будет встретить осенью 2021 года», — приводит агентство слова эксперта.

Зельцер подчеркнул, что с учетом особенностей мировых товарных рынков и спроса на ресурсы, американский доллар должен стоить в районе 70 рублей.

15 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о введении новых антироссийских санкций. После этой новости курс рубля понизился по отношению к бивалютной корзине.