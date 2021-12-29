Россиянам рассказали, когда лучше забирать пенсионные накопления

Если гражданин желает получить свои пенсионные накопления разовой выплатой, то ему стоит подождать до 2022 года. Таким мнением поделился аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис с РИА «Новости».

Причина в том, что пройдет новогодняя индексация пенсии, и требования к единовременной выплате могут измениться.

«Причина в предстоящей новогодней индексации страховой пенсии. Это значит, что требуемое соотношение может измениться», — констатировал Биезбардис.

Накопительную пенсию могут выплачивать каждый месяц пожизненно, но иногда единовременно. На получение пожизненной пенсии раз в месяц могут рассчитывать те, у кого сумма расчета составила не меньше 5% от всей суммы пенсии. Если же сумма превысила это значение, то можно получить сразу все деньги.

В декабре прошла индексация пенсий для граждан России старше 80 лет и для тех, кто закончил работать три месяца назад. В Минтруде также начали подготовку к индексации пенсии в 2022 году.