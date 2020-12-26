Россиянам рассказали, когда лучше всего продавать доллары

По словам собеседника, в России укрепление и спад национальной валюты происходит попеременно. Чтобы извлечь выгоду из этих процессов, покупать доллары стоит в момент снижения их курса по отношению к рублю, а продавать — на пике роста.

«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — пояснил Тузов.

Когда рубль укрепляется, можно доллары покупать. Если нет цели быстро заработать на колебаниях курса, лучше иностранную валюту копить несколько лет. За это время рубль может серьезно упасть. В динамике российская национальная валюта к прежним курсам не возвращается.

Экономист Артем Деев спрогнозировал, что до конца года курс рубля может серьезно снизиться по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и тревожных новостей о коронавирусе.