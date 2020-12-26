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    26 декабря 2020, 07:11

    Россиянам рассказали, когда лучше всего продавать доллары

    Андрей Иванов

    Покупка долларов и евро — это обычный способ защиты накоплений в рублях в период нестабильности. Избавляться от иностранной валюты, чтобы что-то выгадать, нужно на пике ее роста. Об этом агентству «Прайм» рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
    Россиянам рассказали, когда лучше всего продавать доллары

    По словам собеседника, в России укрепление и спад национальной валюты происходит попеременно. Чтобы извлечь выгоду из этих процессов, покупать доллары стоит в момент снижения их курса по отношению к рублю, а продавать — на пике роста.

    «Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — пояснил Тузов.

    Когда рубль укрепляется, можно доллары покупать. Если нет цели быстро заработать на колебаниях курса, лучше иностранную валюту копить несколько лет. За это время рубль может серьезно упасть. В динамике российская национальная валюта к прежним курсам не возвращается.

    Экономист Артем Деев спрогнозировал, что до конца года курс рубля может серьезно снизиться по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и тревожных новостей о коронавирусе.