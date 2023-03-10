10 марта 2023, 19:19
Россиянам рассказали, когда доллар может подорожать до 100 рублей
Курс российской валюты под влиянием сложностей с федеральным бюджетом продолжит ослабление и может достичь минимальных уровней февраля-марта прошлого года в 90-100 рублей за американский доллар. Такое мнение выразил аналитик TeleTrade Алексей Федоров в беседе с «Ридусом».
По словам эксперта, курс доллара может подняться до 100 рублей до конца марта в случае, если валюта преодолеет отметку в 77 рублей до конца следующей недели.
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Если же рубль сможет выдержать текущее давление, то национальная валюта дойдет до отметок в 90-100 за доллар к сентябрю.
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