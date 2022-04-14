Россиянам рассказали, когда доллар будет вновь стоить 90 рублей

Падение курса российского рубля до значения 90 за один доллар США может произойти в случае существенного ухудшения положения дел на геополитической арене. Об этом агентству «Прайм» сообщил экономист Дмитрий Бабин.

«Центральный банк доказал, что при помощи жестких регулирующих мер можно эффективно предотвратить падение рублевого курса», — сказал он.

По мнению Бабина, пока нет оснований ждать дальнейшего падения курса рубля, только если Банк России не решит смягчить условия по выводу валюты за рубеж.

«Доллару будет непросто закрепиться даже на уровне 85 рублей. Только если ЦБ не снизит обязательный объем продажи экспортной выручки», — сказал экономист.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что основной удар от введенных антироссийских санкций со стороны США принимает на себя в основном американская экономика.