Деньги 30 июля 2023, 23:32 Россиянам рассказали, каким будет курс рубля в августе Экономист Лобода: курс рубля в августе будет зависеть от цен на нефть и изменений в ОПЕК Freepik

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В августе рубль столкнется с несколькими ключевыми факторами, которые повлияют на его курс. Об этом «Российской газете» рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Эксперт напомнил, что в последний месяц лета не ожидается заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России по процентным ставкам. Поэтому рубль не будет ориентироваться на эти финансовые институты.

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«На этом фоне стоит обратить особое внимание на мировые нефтяные цены. Так как новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК и ежемесячный доклад ОПЕК могут повлиять на курс рубля», — заявил Лобода.

Ключевое значение также имеют данные по июльской инфляции, отметил экономист. Если она «разгонится», то ЦБ РФ может решить повысить ключевую ставку, что может поспособствовать укреплению рубля.

Также немаловажны результаты саммита БРИКС, которые могут ускорить дедолларизацию мировой экономики. К началу сентября курс доллара будет в коридоре 88-95 рублей, а курс евро — 97-105 рублей.