Россиянам рассказали, каких изменений в экономике ждать в 2022 году

В наступающем году россиянам стоит ждать замедления роста цен на сырье и ускорения инфляции в сфере услуг. Такой прогноз в интервью с агентством «Прайм» сделал директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир Инвестиций» Григорий Сосновский.

По словам Сосновского. в уходящем году вливание денег в экономику и ожидание ее открытия привели к взрывному росту спроса на ресурсы, предложение которых из-за локдаунов и разрывов цепочек поставок стало ниже. В результате цены на сталь стали выше за год более чем на 70%, коксующися уголь — на 74,5%, природный газ — 57,%.

Однако в будущем подобного роста ждать, скорее всего, уже не следует.

В связи с выравниванием рынка ожидается открытие сектора услуг. Предположительно, туда перетечет осноная часть капитала, следуя за отложенным спросом. Поскольку за время локдаунов число компаний на рынке упало, есть вероятность снижения предложения, что на фоне повышенного спроса приведет к увеличению цен, полагает эксперт.

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