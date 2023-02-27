Деньги 27 февраля 2023, 01:34 Россиянам рассказали, какие уловки используют кредитные организации Специалист «Тинькофф»: кредитные организации могут скрыть данные о растущей комиссии Pixabay

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Кредитные организации могут скрыть от клиента невыгодные для него условия договора. Среди них — дополнительная комиссия или растущая ставка, заявил ведущий специалист «Тинькофф» банка Владислав Скобин. Его слова привело Ura.ru.

«Важно прочитать мелкий шрифт и понять все условия соглашения о рефинансировании, прежде чем подписывать пунктирную линию», — пояснил эксперт.

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Он порекомендовал заемщикам обращать внимание на «выгодные» условия. Некоторые организации предлагают низкую начальную ставку, но со временем она увеличивается. Поэтому очень важно понимать, когда вам предлагают «тизерную ставку», а когда — обычную, подытожил Скобин.

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Ранее сообщалось, что власти Евросоюза ввели 10-й пакет санкций против российской экономики. В него, в том числе вошли рестрикции в отношении банков — Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк. При этом не уточняется, какого рода ограничения наложили на кредитные организации, пишет ИА Nation News.