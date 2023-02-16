Деньги 16 февраля 2023, 15:31 Россиянам рассказали, какие товары стоит купить на фоне роста доллара

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В связи с ростом курса американского доллара россиянам стоит приобрести те импортные товары, которые они планировали купить ранее. Такое мнение высказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова в беседе с News.ru.

По словам эксперта, через несколько недель после падения рубля зарубежные товары подорожают. Так, в первую очередь стоит задуматься о покупке медикаментов и электроники.

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Как сообщил «Политэксперт», для инвестиций в такой период подойдут гособлигации и акции ведущих российских компаний

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