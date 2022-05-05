Россиянам рассказали, какие товары подешевеют вслед за долларом

Многие товары подорожали с начала февраля не более чем на четверть. Однако речь не идет о тех категориях, где наблюдается дефицит из-за ухода производителей с российского рынка. Об этом агентству «Прайм» рассказал сотрудник сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, несмотря на то, что многие потребители уверены, что цены застыли на отметках, зафиксированных во время обвала рубля, на самом деле это не так. Подобные утверждения можно отнести к автозапчастям, строительной технике, отделочным материалам, некоторым лекарствам, комплектующим для компьютерной техники и сетевому оборудованию.

«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», — объяснил Переславский.

При этом он напомнил, что ряд позиций по мере укрепления рубля стали дешеветь. В частности, это касается смартфонов. Эксперт отметил, что дальнейшее снижение стоимости гаджетов будет зависеть от того, насколько хорошо будет налажен параллельный импорт. Если товары начнут ввозить по «серым» схемам, стоимость смартфонов может упасть примерно на 30%.

Ранее сообщалось, что 4 мая доллар подешевел до 69,41 рубля, евро снизился до 69,8 рубля.