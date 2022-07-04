Россиянам рассказали, какие специалисты станут самыми востребованными на рынке труда

Ситуация на рынке труда в последние месяцы стала нестабильной. Россиянам рассказали, какие профессии в ближайшее время станут самыми высокооплачиваемыми. Об этом сообщил Life.

Управляющий директор платформы «Авито. Работа» Артем Кумпель заявил, что сейчас высокую заработную плату можно получить на тех должностях, которые раньше не отличались высоким доходом. Теперь специалистам сферы логистики работодатели предлагают зарплату в 70 000 рублей в месяц, что выше предыдущих показателей на 27%. Кроме того, значительный прирост зарплаты произошел в сферах строительства (+22%), автомобильного бизнеса (+15%) и сырьевого производства (+14%).

«Также с наступлением лета выросла активность студентов и школьников на рынке труда. В июне работодатели стали чаще искать сотрудников среди студентов. Количество вакансий увеличилось на 34%. А соискательская активность со стороны молодежи выросла в 2,5 раза. Медианная зарплата для студентов в июне составила 37 000 рублей», — отметил эксперт.