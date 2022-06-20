Россиянам рассказали, какие имена являются самыми «денежными»

По мнению некоторых экспертов, имя может оказать значительное влияние на жизнь человека. Россиянам рассказали, какие имена привлекают финансы. Об этом сообщило utro.ru.

Добиться успехов в карьере и, соотвественно, больших доходов смогут женщины с именами Марина, Анна, Маргарита, Екатерина, Кристина, Татьяна, Виктория, Ольга и Тамара. Среди мужчин быстрый рост по карьерной лестнице ожидает Викторов, Александров, Кириллов, Константинов, Владимиров и Михаилов.

При этом хороший капитал смогут скопить женщины, которых назвали Евгения, Полина, Ирина, Ольга и Елена, а также мужчины по имени Николай, Василий, Борис, Олег, Роман, Виталий и Константин.