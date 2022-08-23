Россиянам рассказали, какие города являются самыми выгодными для арендодателей

Сдача жилья в аренду является очень прибыльным занятием. Специалисты выяснили, в каких городах стоит приобретать жилье для сдачи. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «Мир Квартир».

Первое место по окупаемости жилья занял Якутск. Там на возмещение средств потребуется 8,8 года. Следом в рейтинге разместились Нижний Тагил, Магнитогорск и Грозный. Там на окупание жилья потребуется 11 лет.

При этом больше всего времени подобный процесс займет во Владивосток, Белгороде, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Там на то, чтобы жилье компенсировало свою стоимость, потребуется от 24 до 20,7 года.