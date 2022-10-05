Россиянам рассказали, какие доллары не примут в банке и обменном пункте | 360°

Деньги 05 октября 2022, 14:54 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, какие доллары не примут в банке и обменном пункте

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Поврежденные купюры, а также долларовые купюры 2006 года выпуска могут отказаться принимать в банке и обменном пункте. Об этом изданию «Прайм» рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«До 1996 года американские доллары подделывали в огромных масштабах. Из-за этого финансовые организации неохотно принимают такие купюры. Часто отказывают и в обмене 100-долларовых банкнот 2006 года — среди них тоже много фальшивок. Когда возникают сомнения в подлинности денег, их отправляют на экспертизу в ЦБ РФ», — объяснил эксперт.

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В банке могут не принять купюры с разрывами, проколами, отрезанными или оторванными углами, надписями, печатями или штампами, пятнами, стершейся краской, а также разорванные пополам и склеенные, предупредило РИА ФАН.

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