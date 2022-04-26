Россиянам рассказали, какие акции могут принести максимальный доход

Ожидаемое повышение ставки со стороны ФРС является главным событием для всего мирового фондового рынка. При этом в течение года ставка будет расти неоднократно. На этом фоне снижаются бумаги даже популярного у инвесторов технологического сектора и мировых гигантов IT-индустрии.

В России, как отметил в беседе с Life основатель Video Inside Александр Мамичев, ограничения последних месяцев сильно сузили возможности инвесторов. Они могут воспользоваться положением для покупки бумаг крупнейших добывающих компаний с доминирующей долей на мировом рынке,. При этом они должны учесть, что в этом году финансовые показатели могут оказаться не такими уж и впечатляющими.

По мнении Мамичева, рынок рано или поздно восстановится в любом случае. Современный мир не может развиваться без ресурсов, которые добывает Россия. Поэтому позиции этих компаний со временем будут расти.

В центре внимания рынков остается волатильность, а инфляция продолжает усугублять давление во всех отраслях. Несмотря на это, рынок становится привлекательным для долгосрочных инвестиций, считает старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов.

В период высокой инфляции, по его мнению, лучше всего создать диверсифицированный портфель, который рассчитан на долгосрочную перспективу. Он подчеркнул, что инвестирование в акции — это по-прежнему лучший способ защиты от инфляции, даже при отсутствии сильного экономического роста.

Наиболее правильным решением для инвестора сейчас будет уход в защитные активы, к которым относятся акции золотодобывающих компаний или физическое золото, а также в бумаги сектора АПК и продуктового ретейла, отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.