Россиянам рассказали, как защититься от падения валют

Один из самых распространенных и популярных способов инвестирования валюты в последнее время вызывает сейчас немало опасений из-за возникшей волатильности, нарастающей угрозы обвала, а также девальвации.

«Ключевое правило при вложении в валюту заключается в том, чтобы формировать полноценный валютный портфель, благо для этого есть инструменты: безналичные операции, позволяющие не бегать в банк для обмена российских рублей на иностранные денежные знаки», — рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Он подчеркнул, что есть достаточно стабильные валюты, например, швейцарский франк он, по словам специалиста, популярен именно из-за отсутствия высокой волатильности цены.

Ферапонтов предостерег составлять валютный портфель из последних сбережений. Так можно понести серьезные убытки на обмене, продавая по курсу ниже, чем валюта покупалась. Имеет смысл, по мнению эксперта, долгосрочное инвестирование.

На рынке недвижимости в 2021 году выгоднее всего вкладываться в квартиры в центральных локациях городов с развитым туризмом, склады, кладовые, а также помещения под стрит-ритейл, считает руководитель фонда коллективных инвестиций «Рентавед» Руслан Сухий. Он объяснил, что квартира в хорошей локации в туристически привлекательном городе станет выгодной инвестицией за счет возможности посуточной сдачи в аренду.