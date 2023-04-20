Деньги 20 апреля 2023, 15:33 Россиянам рассказали, как защититься от нелегальных кредитов Финансовый эксперт Крылов: для защиты от нелегальных кредитов обратитесь в Центробанк

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Чтобы защититься от нелегального кредита, стоит обратиться в Центробанк. Легальные компании всегда находятся на учете у регулятора. Такой информацией поделился генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, нелегальные кредитные компании отличаются большим количеством рекламы. Чтобы проверить ее, стоит сделать запрос в Центробанк и ознакомиться с лицензией.

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«Чем красивей ширма, тем больше там подвоха. Хороший товар или услуга в рекламе особо не нуждается, а все, что плохое — туда вваливаются огромные деньги», — отметил Крылов.