Россиянам рассказали, как выросли пенсии в новом году

В 2022 году пенсии россиян увеличатся. Как именно будет происходить перерасчет, агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт напомнила, что с 1 января 2022 года индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца равна 5,9%. В этой связи увеличивается и 1 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) для расчета уровня страховой пенсии — он составит 104,69 рубля. Фиксированная выплата при этом оажется на уровне 6 401 рубля. Рост фиксированной платы повлечет за собой рост уровня доплат, которые коррелируют с ее размером. Сюда входят доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I и II группы, а также 80-летних россиян.

В свою очередь, социальные пенсии будут проинбексированы с 1 апреля 2022 года. Они будут увеличены на 7,7%.

«Таким образом, с учетом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рублей, а социальной пенсии — 10 307 рублей», — пояснила Юлия Финогенова.

Она также отметила, что в регионах к повышению минимального прожиточного уровня пенсионеров привели предложения президента РФ Владимира Путина об увеличении МРОТ на 8,6%.