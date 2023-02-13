Деньги 13 февраля 2023, 22:56 Россиянам рассказали, как выявить финансовую пирамиду Члены фонда по защите прав вкладчиков заявили, что финансовые пирамиды не имеют лицензии

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Существует несколько признаков, которые помогают определить финансовую пирамиду. Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, обычно подобные организации не имеют лицензии Банка России. Найти соответствующую информацию можно на официальном сайте регулятора.

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Сафиулин также посоветовал обращать внимание на уровень обещаемого дохода. Как правило, вклад не может приносить прибыть в размере 100 или 1000%.

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«Непрозрачная компания, вы не понимаете, куда вкладываете деньги — непрозрачный бизнес и непрозрачная инвестиционная деятельность — еще два признака пирамиды», — добавил эксперт.