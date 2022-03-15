Россиянам рассказали, как выгодно вложить доллары

Валюта не должна лежать дома «кирпичом» и обесцениваться от инфляции. Доллары необходимо вкладывать для получения дохода, заявил начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Ермоленко.

По словам брокера, лучше всего отправить имеющиеся доллары на банковский депозит. Этот способ является самым простым и доступным.

«Он не требует от вас каких-либо знаний либо оплаты услуг брокеров. В условиях дефицита долларов в стране банки существенно повысили ставки по долларовым депозитам — в настоящий момент они достигают 10%», — сказал Ермоленко агентству «Прайм».

При этом он предупредил, что на таких условиях банки разместят деньги только на короткий период. Еще эксперт посоветовал покупать долларовые еврооблигации крупных российских компаний. В качестве примера он перечислил «Лукойл», Газпромнефть и «Северсталь». В этом случае доходность будет в два-три раза выше, но существуют определенные ограничения для покупателей.

Третьим вариантом вложения долларов Ермоленко назвал заключение сделки репо с брокером. Ставки будут ниже по сравнению с облигациями, но условия предлагаются более гибкие.