Россиянам рассказали, как выгодно вложить 10 тысяч рублей

Начать инвестировать можно даже с 10 тысячами рублями. Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко поделился с россиянам полезными советами на эту тему.

«К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как если бы вы инвестировали 10 миллионов рублей. Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками», — рассказал эксперт в интервью с агентством «Прайм».

Например, начать можно с депозита в банке. При этом вы должны убедиться, что выбранный банк предлагает покрывающий реальную инфляцию процент. Клопенко также рассказал про инструменты инвестиций. Если сумма может пригодиться в любой момент, то вкладываться в акции не стоит. в акции вам не подходят — здесь часто приходится очень долго ждать доходности.

Но если человек уверен, что в ближайший год и больше у него не появится необходимость забрать средства, то можно спокойно инвестировать в акции или другие инструменты, связанные с ними. Эксперт посоветовал делить портфель на несколько частей. Так капитал удастся сохранить, а не потерять весь сразу.