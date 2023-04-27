Деньги 27 апреля 2023, 02:34 Россиянам рассказали, как вычислить недоплату пенсии Юрист Виноградов: пенсия может быть маленькой из-за ошибки в расчетах РИА «Новости»

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Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, как распознать недоплату пенсии. Маленькая сумма может быть связана с ошибкой расчетах. Об этом написало агентство «Прайм».

Ошибку мог допустить работодатель, который не платил взносы за работников в пенсионный фонд, а после — в социальный фонд. Или платил, но в меньшем размере.

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«Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны», — пояснил эксперт.

Неточность может возникнуть из-за банальной ошибки в документах. Например, неправильно указанного СНИЛС. Проверить это можно на портале «Госуслуги» или в клиентском офисе фонда. При обнаружении ошибки нужно подать соответствующее заявление в Соцфонд.

Некоторые прибавки к пенсии, включая социальную надбавку или надбавку за содержание иждивенца начисляются только после подачи заявления. Выплаты назначаются с момента обращения.

Чтобы знать размер своей будущей пенсии, юрист посоветовал еще до выхода на заслуженный отдых контролировать состояние своего лицевого счета. Там содержатся все сведения о трудовом стаже, накоплениях, баллах. Это позволит своевременно выявить закравшуюся ошибку.

Ранее Совфед одобрил закон об увеличении страхового покрытия пенсионных накоплений в два раза — до 2,8 миллиона рублей. Оно выплачивается за счет Фонда гарантирования пенсионных резервов из ежегодных гарантийных взносов НПФ.