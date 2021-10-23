Россиянам рассказали, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки

К выбору банка для рефинансирования нужно всегда подходить серьезно. Например, важно обращать внимание не только на саму ставку, но и на то, насколько удобно будет обслуживать кредит. Об этом рассказал руководитель развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

«Выбирая банк для рефинансирования, стоит учесть <…>, можно ли платить онлайн, легко ли получить необходимые справки и выписки, есть ли ограничения по досрочному или частично досрочному погашению — в некоторых банках есть ограничения», — передало РИА «Новости» слова эксперта.

Помимо этого, нужно еще и учесть затраты на оценку недвижимости и страхование, условия страхового договора. По словам эксперта, иногда договор можно переоформить на другой кредит, иногда нужно расторгать, платить штраф и заключать новый. В случае, если кредитов несколько, стоит подсчитать размер переплаты по каждому и выяснить, насколько вообще будет выгодно рефинансирование.

Красильников объяснил, что рефинансирование — хороший вариант, когда хочется объединить несколько кредитов от разных банков в один, чтобы оплачивать было удобнее. Также это удобно, если нужно сменить валюту кредита или когда увеличились расходы семьи.

Недавно аналитики выяснили, что банки стали чаще выдавать кредитки, но россияне меньше их используют.