02 февраля 2024, 10:18
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за страховку по ипотеке
Депутат Чаплин: россияне имеют право отказаться от страховки по ипотеке
Россияне могут вернуть деньги за страховку по ипотеке, если обратятся с заявлением в банк или страховую организацию. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова привело News.ru.
По словам парламентария, если документы оформлены правильно, то средства перечислят в течение недели. Он подчеркнул, что россияне имеют право отказаться от страховки в течение 30 дней.
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«Однако нужно внимательно изучить договор, поскольку там может быть прописано, что при отказе от нее банк повышает процентную ставку», — добавил Чаплин.
Граждане также могут получить налоговый вычет за уплаченные проценты по ипотеке, за ремонт квартиры в новом доме, если она куплена у девелопера без отделки. У официально трудоустроенных россиян есть право на получение вычета за покупку недвижимости, приобретенной до 2014 года. Можно вернуть 13% от стоимости жилья и 13% от суммы процентов по ипотеке. При этом вычет не должен превышать 650 тысяч рублей.
Ранее эксперт по недвижимости Елена Козлова сообщила, что в России вырос интерес к индивидуальному строительству. Она спрогнозировала рост ИЖС в текущем году.
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