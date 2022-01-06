Россиянам рассказали, как сразу получить всю накопленную пенсию

Получить накопленную пенсию после достижения «старого» пенсионного возраста можно с помощью заявления. Подать его нужно в пенсионный фонд, пояснил эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее 10 лет) или единовременную выплату», — сказал специалист агентству «Прайм».

Он добавил, что последний вариант относится к небольшой сумме накоплений. Срочная выплата касается только денег, полученных в рамках программы госсофинансирования накопительной пенсии и маткапитала. Подать заявление можно как лично при визите НПФ или ПФР, так и по почте.

По словам Биезбардиса, единовременно получить пенсию может и правопреемник. Для этого ему нужно в течение полугода со дня смерти застрахованного человека показать документы, подтверждающие родственные отношения. Получить деньги можно и позже, но тогда придется восстанавливать сроки по суду.