Россиянам рассказали, как сохранить пенсию

Кроме того, он считает, что это хороший способ приумножить деньги. Банк пенсионеры могут выбрать по своему желанию. В этом случае деньги можно в любой момент снять со счета, когда захочется.

«Некоторые банки дают приемлемые проценты, которые могли бы покрыть инфляцию. Но, безусловно, нужно смотреть на надежность банка», — пояснил он.

Также Добромыслов предостерег пенсионеров от участия в финансовых пирамидах, которые обещают огромные проценты. Прежде, чем подписывать какие-либо документы он настоятельно порекомендовал все внимательно прочитать и проконсультироваться у специалистов.

«Есть много разных компаний, которые настроены на то, чтобы вводить пенсионеров в заблуждение, тем самым их обманывать. Обещают 30-40% прибыли, говорят, что являются очень надежной компанией, но на самом деле — это финансовые пирамиды», — пояснил Добромыслов.