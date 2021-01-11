Россиянам рассказали, как сохранить и преумножить свои сбережения
«Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. <…> Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую», — предает РИА «Новости» ее слова.
Она также отметила, что вкладываться в недвижимость не только выгодно — это отличный способ улучшить жилищное положение. Что касается банковского депозита, то Скрыль отметила, что в отличие от них инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Однако данный вид вложения средств дает «выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе».
Ранее финансовый консультант Роман Романюк рассказал, что существует способ накопить миллион долларов до пенсии. В частности, нужно с 23 до 65 лет инвестировать 154 доллара под 10% годовых.