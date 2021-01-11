Россиянам рассказали, как сохранить и преумножить свои сбережения

В новом году необходимо вкладывать средства в валюту или недвижимость, также не стоит забывать и о паевых инвестиционный фондах (ПИФ) и срочных депозитах, чтобы сохранить или преумножить свои накопления. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. <…> Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую», — предает РИА «Новости» ее слова.

Она также отметила, что вкладываться в недвижимость не только выгодно — это отличный способ улучшить жилищное положение. Что касается банковского депозита, то Скрыль отметила, что в отличие от них инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Однако данный вид вложения средств дает «выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

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