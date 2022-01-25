Россиянам рассказали, как сильно может упасть рубль

Рубль на текущий момент не демонстрирует настолько же сильного падения, как рынок акций, на фоне геополитической напряженности. Но эта ситуация едва ли сможет продлиться слишком долго. Собственный прогноз по соотношению рубля и доллара обнародовал главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Как отметил Антонов в беседе с агентством «Прайм», долгое время для соотношения российской и американской валют уровнем сопротивления была отметка в 77,6 рубля за один доллар. После того, как она пробилась, открыта дорога уже к 80 рублям за одну денежную единицу США. Однако Антонов добавил, что в таком случае рубль будет дополнительно поддерживаться Банком России, поскольку ЦБ совершенно не заинтересован в падении российской валюты — оно только ускорит инфляцию в стране.

«Более конкретные прогнозы делать бессмысленно, поскольку политическая ситуация сейчас непрогнозируемая», — подытожил эксперт.

Ранее эксперт Михаил Беляев отметил, что на рост курса доллара могла повлиять геополитика. Само удорожание вызвано непосредственно тем, что многие люди воспринимают доллар как защитный актив и начинают вкладывать в него свои средства.