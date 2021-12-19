Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке автомобиля

Проблемы с производством микрочипов для автомобильной электроники привели к дефициту автомобилей у производителей во всем мире. В этой связи, пользуясь ситуацией, дилеры активо начали предлагать покупателям варианты машин с большим количеством предустановленного дополнительного оборудования. Таким образом стоимость авто увеличивается на сотни тысяч рублей. Генеральный директор сети автосалонов Денис Мигаль в интервью агентству «Прайм» заявил, что подобные предложения незаконны.

По словам эксперта, в статье 16.2 Закона России «О защите прав потребителей» указано, что «обуславливать приробретение одних товаров обязательным приобретением иных» запрещается. Таким образом, покупатель может отказаться от дополнительных опций.

Мигаль рекомендует заказывать автомобиль онлайн и ждать доставки той комплектации, которая нужна покупателю. Еще один вариант не переплачивать — приобрести автомобиль с пробегом.

Ранее россиян предупредили о подорожании новых машин в 2022 году. Причинами станут тотальный дефицит машин и сокращение производства магния в Китае.