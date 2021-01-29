Россиянам рассказали, как правильно выйти на фондовой рынок

«Человек должен понимать свои инвестиционные цели, например накопить на учебу, и сроки, когда эти цели должны быть достигнуты. Другим важным моментом является терпимость к риску», — объяснил руководитель департамента инвестгруппы «Универ капитал» Андрей Верников.

При этом эксперт отметил, что все индивидуально. Для кого-то просадка 5% «от входа в позицию по конкретной акции» является допустимой, а для кого-то приемлемо и 20%. Верников рекомендует покупать акции и облигации каждый месяц на небольшую часть средств от зарплаты. Лучше ориентироваться на бумаги компаний, бизнес которых растет.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что начинающим инвесторам вряд ли удастся сразу заработать. Все дело в том, что на совершение ошибок и обучение потребуется много времени и денег. Он посоветовал игрокам на бирже внимательно изучать документы и задавать детальные вопросы консультанту.

Другой эксперт заявил, что новичкам не следует делать ставку на две-три акции и быстрый заработок. По его словам, фондовый рынок предрасположен для «умных инвестиций на длинные горизонты».