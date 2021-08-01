Россиянам рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей

Россияне могут получить выплату в размере 250 тысяч рублей в качестве стартового капитала на открытие собственного дела. Об этом замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила «Российской газете».

Россияне могут получить от государства четверть миллиона рублей на открытие бизнеса. Речь идет о реализации программы социального контракта. Люди могут получить 250 тысяч рублей, например, на открытие собственной мастерской, парикмахерской или кондитерской.

С 2021 года социальный контракт можно заключать и для развития личного подсобного хозяйства. Это предполагает выплату в 100 тысяч рублей. Средства можно направить на покупку сельхозтехники, скота и птицы, обустроить пасеку или построить теплицы. Обязательным условием участия в программе является регистрация в качестве самозанятого, отметила замминистра труда.

Соцконтракт можно получить, подав заявление в органы социальной защиты. Нужно указать сведения о доходах за последние три месяца. Семья может претендовать на поддержку, если ее доходы ниже прожиточного минимума.

С понедельника в России начнут начислять выплаты на школьников. Родители детей в возрасте от шести до 18 лет смогут получить по 10 тысяч рублей к началу учебного года.