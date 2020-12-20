Россиянам рассказали, как получить кредит при отказе всех банков
«Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены. Соответственно заемщик становится исправным плательщиком», — передает агентство «Прайм» слова Капустянского.
Для начала стоит обратиться в организации, которые выдают мелкие и дорогие займы и отправляют данные в Бюро кредитных историй, уточняет Ura.ru. Обычно люди идут в микрофинансовые компании. Но там бывают очень высокие процентные ставки, предупреждает директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
Когда небольшой кредит будет получен, можно брать кредитную карту в крупном банке, а потом и потребительский кредит. Главное в восстановление кредитной истории — соблюдать все условия договора.
По словам Капустянского, плохая кредитная история может быть еще и из-за сбоя в банке. Поэтому необходимо проверить информацию в Центральном каталоге кредитных историй. Также можно направить запрос и в другие бюро кредитных историй, чтобы получить полную информацию.