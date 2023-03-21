Деньги 21 марта 2023, 04:43 Россиянам рассказали, как получать 100 тысяч рублей пассивного дохода в месяц Финансист Соловий назвал способы получения пассивного дохода в 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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Финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий рассказал РИА «Новости», что для пассивного дохода в 100 тысяч рублей в месяц через депозиты, необходим капитал не менее 12-13 миллионов рублей. По словам финансиста, получать проценты на такие суммы можно и другими способами.

«Сегодня лучшие предложения банков составляют 9–10% годовых. При таких ставках рассчитывать на ежемесячный доход в 100 тысяч рублей можно, имея не менее 12–13,3 миллиона рублей. Правда, банковские депозиты далеко не самый удачный способ приумножения средств, потому что даже не перекрывают инфляцию. Есть куда более доходные и при этом простые способы получать хороший доход», — заявил Соловий.

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Один из вариантов — облигации, выпущенные российскими компаниями. Как объяснил эксперт, геополитические риски делают покупку иностранных активов сложной и рискованной.

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«Можно обратить внимание на лизинговые компании, девелоперов, IT, микрофинансовые организации, агропром и заводы, которые существуют уже много лет. Доходность таких эмитентов может достигать уже 18–19%. А значит, чтобы получать заветные 100 тысяч рублей в месяц, достаточно иметь 7,3–7,7 миллиона рублей», — подчеркнул Соловий.

Что касается второго способа, Соловий говорит, что сейчас микрофинансовые организации предлагают процентную ставку в размере 14-19% годовых по займам на прямые инвестиции. В то же время он отметил, что эти инвестиции не покрываются страхованием вкладов.

Ранее экономист Разуваев рассказал про «патриотические» облигации. Он подчеркнул, что если вы стремитесь сохранить и преумножить свой капитал, то лучше всего воспользоваться Облигациями федерального займа.