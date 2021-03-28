Россиянам рассказали, как падение курса рубля отразится на их жизни

Падение курса рубля не сильно отражается на обычной жизни людей, как это кажется на первый взгляд. Об этом рассказал основатель Frendex Group Руслан Пичугин, его слова привела «Российская газета».

На цены в магазинах влияет среднесрочный курс валюты, а не его краткосрочные изменения. Их прописывают в контрактах заблаговременно.

Сильнее же от отклонения от средних курсов страдают туристы. Например, изменяется стоимость проживания в гостиницах, авиабилетов и некоторых других услуг. То же самое происходит и при заказе товаров из-за границы.

А для остальных товаров и услуг отклонения курса учитывают в базовых показателях инфляции. Исключение составляют только производители продуктов питания, поскольку основная часть закупок производится в долларах.

«Производство продуктов питания — процесс непрерывный. И вот тут как раз можно нарваться на ситуацию, в которой закупка удобрений, семян или какого-то сырья будет произведена по краткосрочному высокому курсу», — объяснил Пичугин.

По его предположению, это отразится на прибыли производителей, так как продажа продуктов первой необходимости происходит по долгосрочным контактам.

Основатель Frendex Group считает не лучшей идеей покупать наличные с целью их последующей продажи. В таком случае понадобится изменение котировок в 7-10%, чтобы покрыть комиссии и невыгодность курсов в обменниках или интернет-банках. А чтобы получить прибыль от курсовой волатильности, стоит просто сохранять средства в иностранной валюте на крупные покупки.