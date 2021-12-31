Россиянам рассказали, как отличить фальшивые банкноты от настоящих

Фальшивые банкноты можно определить по качеству бумаги. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.

По словам эксперта, при производстве рублевых и долларовых купюр используют хлопок, но в доллары также добавляется лен, поэтому их основа более волокнистая, чем у стандартной бумаги.

Проверяя купюры на подлинность, следует обращать внимание на защитные элементы, которые имеются у всех денежных знаков во всем мире. Некоторые из них можно проверить невооруженным глазом.

На российских банкнотах видимыми защитными элементами являются водяной знак и защитная лента. При этом последняя должна быть сплошной, даже если на поверхности она проглядывает лишь фрагментарно.

Ещё один элемент защиты — так называемый муар. Для того, чтобы проверить его наличие, следует наклонить банкноту и тогда в определенном месте на поверхности проявляются радужные полосы.